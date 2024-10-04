ВСУ, вероятно, будут вынуждены отступить из Покровска (Покровск — украинское название Красноармейска) в ДНР уже в конце 2024 года. Об этом в беседе с эстонским телеканалом ERR заявил замглавы Разведывательного центра ВС Эстонии, подполковник Янек Кессельманн.

«Вполне вероятно, что к концу этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска», — подчеркнул он.

Как отметил Кессельманн, Вооруженные силы России находятся в пяти-семи километрах от Покровска.

До этого полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что линия соприкосновения фактически разорвана на части для ВСУ.

Стариков добавил, что вместе с тем происходят активные боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях.

Также экс-полковник СБУ отметил, что сложившаяся на фронте обстановка может привести к оперативно-тактическом кризису для украинской армии по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.