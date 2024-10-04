В МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ

Кабул надеется в будущем повысить уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас отношения между РФ и Афганистаном находятся на хорошем уровне. Более того, две страны нарастили взаимный товарооборот.

«Надеемся также и на повышение уровня дипломатических отношений с РФ», — сказал Амир Хан Муттаки, общаясь с журналистами на полях консультаций «московского формата» по Афганистану.

В то же время исполняющий обязанности высказался о консультациях между Москвой и Кабулом, назвав их полезными. Он добавил, что рассчитывает на продолжение совместной работы в таком формате.

4 октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что руководство страны находится на завершающем этапе в процессе исключения движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций. Как сказал специалист, политика нынешних властей Афганистана направлена только «на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Ранее в РФ призвали западные страны отменить санкции против Афганистана.