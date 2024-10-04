Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ

МИД Афганистана: Кабул рассчитывает на повышение уровня отношений с Москвой

close
Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Кабул надеется в будущем повысить уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас отношения между РФ и Афганистаном находятся на хорошем уровне. Более того, две страны нарастили взаимный товарооборот.

«Надеемся также и на повышение уровня дипломатических отношений с РФ», — сказал Амир Хан Муттаки, общаясь с журналистами на полях консультаций «московского формата» по Афганистану.

В то же время исполняющий обязанности высказался о консультациях между Москвой и Кабулом, назвав их полезными. Он добавил, что рассчитывает на продолжение совместной работы в таком формате.

4 октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что руководство страны находится на завершающем этапе в процессе исключения движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций. Как сказал специалист, политика нынешних властей Афганистана направлена только «на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Ранее в РФ призвали западные страны отменить санкции против Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами