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Лукашенко выразил готовность помочь Украине в восстановлении страны

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны

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Shamil Zhumatov/AP

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, на данный момент украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, кто может помочь в восстановлении Украины, полагая, что с этим могут помочь США. Однако, отметил президент, Вашингтон этого делать не собирается.

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет договариваться.

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