Лидер Ирана раскрыл, почему США хотят сохранить Израиль

Соединенные Штаты хотят сохранения Израиля ради использования его как инструмента для получения ресурсов на территории Ближнего Востока. Об этом заявил высший руководитель Ирана Али Хаменеи, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Пентагон потратит $1,2 млрд (около 114 млрд рублей) на обслуживание кораблей в Красном море и пополнение запасов ракет, выпущенных для отражения атак со стороны Ирана и йеменских хуситов.

Агентство Bloomberg отмечало, что большая часть расходов ($300 млн) придется на внеплановое техническое обслуживание десантного корабля USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы Eisenhower, которые задействованы в операциях в Красном море.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций» подчеркивал отсутствие осуждения Израиля со стороны США на фоне эскалации конфликта с Ливаном. Напротив, Соединенные Штаты поощряют расширение зоны военных действий в ближневосточном регионе, отмечал министр.

Ранее в Израиле заявили о планах уничтожить всю инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.