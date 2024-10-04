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Лукашенко высказался о мирном сосуществовании Белоруссии и Украины

Лукашенко: Белоруссия сделает все ради мирного сосуществования с Украиной

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Vasily Fedosenko/Reuters и Ukrainian Presidential Press Office/AP

Белоруссия будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит новостное агентство БелТА.

Глава государства 4 октября посетил Брестскую область. В ходе поездки он обратил внимание, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом.

Как сказал Лукашенко, любой вооруженный конфликт является катастрофой. Белорусскому народу «это не надо», подчеркнул президент.

«Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно», — добавил глава государства.

1 октября белорусский лидер провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Одной из ключевых тем обсуждения стала «деликатная обстановка» в регионе, включая конфликт на Украине.

В частности, Гросси рассказал Лукашенко о работе МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на украинских атомных электростанциях (АЭС). Президент республики, в свою очередь, пояснил собеседнику свою позицию по достижению мира в регионе.

Ранее Лукашенко обвинил Зеленского в нежелании договариваться о прекращении огня.

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