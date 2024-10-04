Президент Азербайджана обвинил США в манипулировании санкциями

Соединенные Штаты занимаются политическими манипуляциями, то вводя, то приостанавливая санкции против Азербайджана, заявил на встрече с жителями Джебраила азербайджанский президент Ильхам Алиев. Его цитирует ТАСС.

Лидер Азербайджана напомнил, что США ввели санкции против республики в 1992 году, а затем приостановили их в 2001 году, когда им понадобилась помощь азербайджанской стороны с операцией в Афганистане.

В итоге, спустя 20 лет, когда американцы вывели войска из Афганистана, они снова наложили на Азербайджан, заключил Алиев.

1 мая 2024 года министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Также под новый пакет американских санкций попали компании из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая, которых минфин США подозревает в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями.

Кроме того, санкции были введены против 250 российских физических лиц.

Ранее Эрдоган пожаловался на США из-за санкций против ВПК Турции.