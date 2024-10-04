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Верховный лидер Ирана назвал «абсолютно законным» удар по Израилю

Лидер Ирана Хаменеи заявил, что удар по Израилю был законным

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал законным ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

По его словам, каждый народ имеет право защищать свою страну и территорию от агрессора. Он отметил, что иранские вооруженные силы провели «замечательную работу» на территории Израиля.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее лидеры G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.

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