Российский полковник рассказал о действиях ВСУ после потери Угледара

ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны, поскольку украинская армия находится в процессе отступления. Такую оценку действий ВСУ на фронте под натиском ВС РФ в беседе с «Лентой.ру» дал полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Больше будут уделять внимания устойчивости в обороне, потому что они отступают и надо отрабатывать приемы, чтобы не отступать», — отметил полковник.

По словам Кошкина, военнослужащие ВСУ плохо выполняют боевые задачи на фронте, в связи с чем командованию украинских войск нужно оценить кадровую обеспеченность компетентными солдатами.

Кроме того, по мнению военного, после потери Угледара украинской армией можно говорить о снижении мотивации ВСУ, снижении моральной устойчивости войск, а также нарушениях в принципах командования.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара под контроль ВС РФ.