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В Раде рассказали о поражении для «всей Украины»

Депутат Рады Костенко: уход ВСУ из Угледара стал поражением всей Украины

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Oleg Petrasiuk/AP

Отступление ВСУ из Угледара стало поражением для всей Украины. Такую оценку развития событий на фронте дал депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинского телеканала NTA.

«Это поражение, которое мы терпим всей страной», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, причиной неблагоприятного для Киева развития событий стали либо неправильные решения на фронте, либо то, что руководство не смогло добиться достаточного для украинской армии количества вооружения от Запада.

До этого главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский вскоре после того, как Киев потерял контроль над городом Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), отдал приказ перейти к укреплению обороны.

Он рассказал, что в настоящее время работает на Покровском направлении в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, где, по его словам, находится один из самых горячих участков фронта.

Ранее появились панорамные кадры взятого Угледара.

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