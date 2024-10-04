Киев при поддержке Вашингтона занимается обучением террористических группировок, базирующихся в Сирии, новым технологиям производства беспилотников. Об этом в своей статье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«<...> На территории Сирии режим [президента Украины] В. Зеленского в координации с американцами обучает террористов из «Хейят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР», — написал министр.

Он также напомнил, что коалиция западных стран продолжает атаковать Сирию, «вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах».

10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщала, что украинские власти провели переговоры с террористами в Сирии с целью их вовлечения в операции против РФ. В том числе Киев убедил руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских боевиков», в обмен пообещав предоставить организации 75 дронов.

Ранее в России предупредили о планах Запада и Киева инсценировать применение химоружия в Сирии.