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Лавров призвал Запад снять санкции с Афганистана

Лавров: Запад должен вернуть Афганистану активы и снять санкции со страны

Западные страны должны снять санкции с Афганистана и взять ответственность за его восстановление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на консультациях по ситуации в Афганистане. Дипломата цитирует ТАСС.

«В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть присвоенные активы Кабула», — высказался Лавров.

По словам главы российского МИД, текущие действия западных стран завели ситуацию вокруг Афганистана в тупик и, несмотря на то, что США и их союзники говорят о поддержке афганцев, они на самом деле мешают восстановлению государства.

4 октября в Москве проходит заседание по Афганистану, в котором принимают участие представители движения «Талибан» (организация запрещена в России). Участники встречи обсуждают расширение сотрудничества Москвы и Кабула в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях, а также возможности афганского национального примирения. По итогам будет принято совместное заявление.

Ранее Лавров обвинил Запад в умышленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.

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