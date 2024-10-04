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В Госдуме сочли преувеличенным масштаб проблемы с квадроберами

Депутат ГД Милонов: масштаб проблемы с квадроберами сильно преувеличен

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Масштаб проблемы вокруг движения квадроберов сильно преувеличен. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий обратил внимание, что даже один человек в каком-либо населенном пункте, увлекающийся этим занятием, привлекает много внимания.

«Массовым я бы это явление не назвал. Хотя понятно, что необходимо поместить это движение в теневой бан — не писать ни положительно, ни отрицательно, вообще ничего», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что основная проблема заключается не в квадроберах, а в воспитании детей родителями.

В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем он предлагает запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав.

Ранее стало известно об отношении духовенства к квадроберам.

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