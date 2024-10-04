Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что США поощряют вторжение Израиля в Ливан

Лавров: США фактически поощряют вторжение Израиля в Ливан

close
AP

Власти США не осудили вторжение Израиля в Ливан и поощряют расширение зоны военных действий в ближневосточном регионе. Об этом написал глава МИД Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций», она опубликована на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что после того, как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США «не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства».

По словам Лаврова, трагическое развитие событий в арабо-израильском конфликте говорит о том, что безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого.

В конце сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации в Бейруте. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Ранее в МИД России приняли посла Израиля.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами