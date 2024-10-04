В МИД РФ заявили, что США поощряют вторжение Израиля в Ливан

Власти США не осудили вторжение Израиля в Ливан и поощряют расширение зоны военных действий в ближневосточном регионе. Об этом написал глава МИД Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций», она опубликована на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что после того, как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США «не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства».

По словам Лаврова, трагическое развитие событий в арабо-израильском конфликте говорит о том, что безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого.

В конце сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации в Бейруте. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Ранее в МИД России приняли посла Израиля.