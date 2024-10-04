Ирландский журналист Чей Боуз считает, что операция ВСУ в Курской области оказалась провальной и Украина в российском регионе потеряла тысячи солдат. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

По его словам, «провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого». Журналист указал на исчисляющихся в тысячах безвозвратных потерях, большом количестве пленных и раненных, а также о «буквально сотнях уничтоженных единиц ценной бронетехники».

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.