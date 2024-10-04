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В Молдавии вырос интерес к евроинтеграции

Большинство граждан Молдавии поддерживают вступление страны в Евросоюз

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Большинство опрошенных жителей Молдавии проявляют интерес к евроинтеграции страны в преддверии референдума о потенциальном членстве Кишинева в Евросоюзе. Это следует из опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS по запросу Румынского института Аспена, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD.

Согласно исследованию, доля граждан, предпочитающих европейский вектор развития Молдавии, выросла с 57% в апреле до 63% в сентябре.

Кроме того, участники опроса считают, что сограждане, выступающие против процесса интеграции Молдавии в ЕС, находятся в меньшинстве.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли большинство населения вступление страны в Евросоюз или выступает против него, почти 53% опрошенных полагают, что большинство поддерживает, 33% – не поддерживает, а еще 15% не определились с позицией.

16 мая парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее стало известно отношение граждан Молдавии к России.

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