В Молдавии вырос интерес к евроинтеграции

Большинство опрошенных жителей Молдавии проявляют интерес к евроинтеграции страны в преддверии референдума о потенциальном членстве Кишинева в Евросоюзе. Это следует из опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS по запросу Румынского института Аспена, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD.

Согласно исследованию, доля граждан, предпочитающих европейский вектор развития Молдавии, выросла с 57% в апреле до 63% в сентябре.

Кроме того, участники опроса считают, что сограждане, выступающие против процесса интеграции Молдавии в ЕС, находятся в меньшинстве.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли большинство населения вступление страны в Евросоюз или выступает против него, почти 53% опрошенных полагают, что большинство поддерживает, 33% – не поддерживает, а еще 15% не определились с позицией.

16 мая парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее стало известно отношение граждан Молдавии к России.