В Москве пройдет международная встреча с участием главы МИД Афганистана

В Москве 4 октября пройдет заседание по Афганистану, в котором примут участие представители движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в рамках «московского формата» станет шестой по счету. Делегацию Афганистана возглавит и.о. министра иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Сам формат был создан в 2017 году, в него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Участники встречи планируют обсудить расширение сотрудничества с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях, а также возможности афганского национального примирения. По итогам будет принято совместное заявление.

Помимо этого на полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в МИД оценили возможность быстро снять террористический статус с талибов.