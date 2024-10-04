Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет международная встреча с участием главы МИД Афганистана

В Москве пройдет встреча с участием и.о. главы МИД Афганистана Муттаки

close
Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

В Москве 4 октября пройдет заседание по Афганистану, в котором примут участие представители движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в рамках «московского формата» станет шестой по счету. Делегацию Афганистана возглавит и.о. министра иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Сам формат был создан в 2017 году, в него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Участники встречи планируют обсудить расширение сотрудничества с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях, а также возможности афганского национального примирения. По итогам будет принято совместное заявление.

Помимо этого на полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в МИД оценили возможность быстро снять террористический статус с талибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами