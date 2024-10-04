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Раскрыта помеха для кампании Харрис

Politico: оговорки кандидата в вице-президенты США Уолза могут помешать Харрис

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Anadolu/Reuters Connect

Склонность кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолза к неточному изложению фактов биографии может оказать влияние на кампанию претендента на высший пост Камалы Харрис. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях Уолза до тех пор, пока они не стали достоянием общественности.

Издание подчеркивает, что в ходе кампании Уолз неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний.

Накануне стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп собирает набор аргументов, чтобы отвергнуть результаты предстоящих выборов в случае своего поражения.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

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Выборы в США — 2024
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