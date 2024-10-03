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Британский аналитик заявил, что Зеленский предал ВСУ одним решением

Аналитик Меркурис обвинил Зеленского в предательстве военнослужащих ВСУ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский предал военнослужащих ВСУ, поздно отдав приказ покинуть город Угледар в ДНР. Такую точку зрения он высказал на своем YouTube-канале.

По мнению Меркуриса, действия Зеленского – предательство украинских солдат со стороны высшего командования. Если однажды Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский будут привлечены к ответу за произошедшее, то они этого заслуживают, указал аналитик.

Он отметил, что руководство Украины отдало приказ об отходе из Угледара в самый последний момент, в связи с чем солдаты ВСУ уже не могли просто покинуть занимаемые позиции.

2 октября издание «Страна.ua» сообщало, что украинские войска получили приказ выйти из Угледара. Британское издание The Independent писало, что ВСУ отступили из города, чтобы сохранить личный состав и технику. В материале отмечалось, что взятие Угледара войсками РФ является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

Ранее в США сделали неутешительное заявление для Украины после потери Угледара.

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