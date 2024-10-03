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Нарышкин счел безответственными рассуждения о переходе красных линий РФ

Нарышкин: у западных политиков есть идеи не соблюдать «красные линии» Москвы

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Рассуждения о возможности переступить российские красные линии и ударить дальнобойным — это большое заблуждение. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что у западных политиков появляются идеи, что для достижения стратегического поражения России не следует соблюдать красных линий, «которые РФ обозначает». Нарышкин напомнил о дискуссии на тему возможности применения высокоточных дальнобойных систем для поражения объектов в глубине российской территории.

«Но это опасная линия, и я надеюсь, что предупреждение, сделанное РФ, дойдет до сознания большинства политических элит западного мира», — резюмировал директор СВР.

В середине сентября министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.

Ранее глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России.

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