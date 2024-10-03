Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Ливана в РФ считает, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться

Посол Ливана в РФ Нассар: конфликт на Ближнем Востоке может растянуться на годы

close
Aziz Taher/Reuters

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на годы. Об этом ТАСС заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

По его мнению, чтобы этого избежать, всем сторонам необходимо осознать безальтернативность политического решения существующих проблем.

«Убежден, что, пока Израиль не осознает безальтернативность политического решения в качестве ключевой гарантии безопасности его граждан, никакой стабильности в регионе не будет», — сказал дипломат.

Нассар также сообщил, что Ливан запросил у российской стороны дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва уже совершает «много звонков» по миру.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами