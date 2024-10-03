Посол Ливана в РФ считает, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на годы. Об этом ТАСС заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

По его мнению, чтобы этого избежать, всем сторонам необходимо осознать безальтернативность политического решения существующих проблем.

«Убежден, что, пока Израиль не осознает безальтернативность политического решения в качестве ключевой гарантии безопасности его граждан, никакой стабильности в регионе не будет», — сказал дипломат.

Нассар также сообщил, что Ливан запросил у российской стороны дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва уже совершает «много звонков» по миру.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.