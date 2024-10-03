В Индии предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия

Бывший посол Индии в России, экс-замглавы внешнеполитического ведомства страны Канвал Сибал заявил, что в случае применения Москвой ядерного оружия она столкнется с давлением Глобального юга. Своим мнением он поделился в интервью с газетой «Коммерсантъ».

«Цена, которую ей придется заплатить за разрыв своих связей с Глобальным югом по всем направлениям, в том числе и на экономическом фронте, будет очень высокой. Россия, которая уже находится под давлением Запада, столкнется с давлением и со стороны Глобального юга», — заявил Сибал.

По его словам, любое государство, применившее ядерное оружие, превратится в международного изгоя. В то же время экс-посол добавил, что Москва вряд ли решится на подобные действия и пойдет на риск изоляции.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее Картаполов назвал удары по РФ основанием для применения ядерного оружия.