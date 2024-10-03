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Новый генсек НАТО считает, что РФ не сможет помешать Украине вступить в альянс

Генсек Рютте: у России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО

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Global Look Press

Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето», заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето», — сказал Рютте в ходе необъявленного визита в Киев.

Он напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами НАТО соглашение по безопасности и получает от альянса многомиллиардную помощь. Кроме того, по мнению Рютте, украинская армия все больше приближается к стандартам НАТО.

Сроков возможного приглашения Киева в альянс Рютте не назвал.

1 октября Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с новым генсеком НАТО.

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