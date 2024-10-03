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Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по РФ

Рютте: страны контактной группы по Украине обсудят снятие запрета на удары по РФ

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Mikko Stig/Reuters

Страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

3 октября Рютте прибыл с визитом в украинскую столицу, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам генсека, встречу контактной группы проведет президент США Джо Байден.

Рютте также заявил, что прибыл в Киев, чтобы все знали — Североатлантический альянс будет стоять на стороне Украины, а он сам будет продвигать эту поддержку вперед.

1 октября бывший премьер Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Ранее Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.

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