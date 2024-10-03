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Зеленский раскрыл главный приоритет в отношениях НАТО и Украины

Зеленский: Украина фокусируется на вступлении в НАТО, но задача непростая

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Об этом он заявил после встречи с новым генсеком военного блока Марком Рютте в Киеве, сообщает «Европейская правда».

»Украина фокусируется на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг, но этого сложно достичь», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

«Наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной — членом НАТО, украинцы заслуживают этого», — считает он.

3 сентября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

1 октября бывший премьер Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Ранее новый генсек НАТО оценил сроки приглашения Украины в альянс.

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