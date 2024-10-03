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Рютте назвал свой основной приоритет на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине

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Global Look Press

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

3 октября Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Генсек заявил, что прибыл в Киев, чтобы все знали — Североатлантический альянс будет стоять на стороне Украины, а он сам будет продвигать эту поддержку вперед.

«НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом», — сказал Рютте.

Политик добавил, что среди первостепенных задач НАТО также восполнение складов вооружений стран организации.

1 октября бывший премьер Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Ранее Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.

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