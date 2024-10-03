В ГД назвали «преждевременной» идею ввести наказание для родителей квадроберов

Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий сочла такое предложение «преждевременным».

«Мы должны внимательно изучить, предупредить родителей, какими последствиями чревато увлечение этой субкультурой, а потом уже наказывать, чтобы родители понимали, за что их наказывают. <...> В нашем детстве сказочные звери всегда были нашими героями — ни один детский праздник не обходился без того, чтобы наших детей нарядить в лис, зайцев и так далее», — напомнила Останина.

По ее мнению, не следует преждевременно пугать родителей и вводить их в депрессию.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков позднее высказался в поддержку предложения Колунова. Он заявил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию личности.

Ранее в уральской школе заметили смешной плакат про квадроберов и эволюцию.