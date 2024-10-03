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Новый генсек НАТО прибыл в Киев

AFP: новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев

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Global Look Press

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев», — сказано в сообщении агенства.

Других подробностей не приводится.

1 октября бывший премьер Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Марк Рютте являлся премьером и министром по общим вопросам Нидерландов с октября 2010 года. В июле 2023 года он подал прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла добиться решения по ограничению притока мигрантов.

2 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный звонок с новым генсеком НАТО. В этот же день Рютте указал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому на необходимость поддержки системы противовоздушной обороны Украины.

Ранее Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.

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