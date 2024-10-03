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В Кремле рассказали, почему Жогу назначили на должность спустя восемь дней после увольнения Якушева

Песков: задержка с назначением Жоги вызвана организационными моментами

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что задержка с назначением Артема Жоги на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе связана с организационными моментами.

«Президент, естественно, должен был с ним (с Жогой. — «Газета.Ru») встретиться. Эта встреча состоялась вчера, до этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь нет», — пояснил Песков.

До этого Жога говорил, что намерен принять кадровые решения в команде полпредства после знакомства с действующей. Он добавил, что заберет с собой личных помощников, так как они знают его график и стиль работы.

2 октября президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов ДНР, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.

Ранее Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в УрФО.

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