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Украинский военный заявил, что развал армии Украины уже нельзя остановить

Украинский военный Бойко: развал армии на Украине уже не остановить

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Oleg Petrasiuk/AP

Развал украинской армии достиг огромных масштабов, поэтому никакие меры не смогут его предотвратить. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко.

«На сегодня развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут», — подчеркнул он.

Иллюстрируя свой тезис, Бойко отметил, что недавно в одну из бригад ВСУ прибыли около 50 новобранцев, 30 из которых сразу отправили в тыловые подразделения по состоянию здоровья. Некоторые из прибывших быстро дезертировали, поэтому на передовую отправились лишь четверо из пятидесяти.

По словам Бойко, украинские солдаты, мобилизованные на улицах украинских городов, не желают отдавать свою жизнь за коррумпированный режим.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что на текущий момент возможность переворота в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне мала. Эксперт отметил, что для переворота в украинской армии необходимы несколько факторов. Так, по словам капитана, для реализации плана военнослужащие должны заручиться поддержкой командования и получить помощь со стороны. Однако подобный исход практически нереален, подчеркнул Дандыкин.

Ранее в Совфеде оценили вероятность военного переворота на Украине.

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