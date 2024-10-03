В Совфеде поддержали введение ответственности для родителей квадроберов

Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инициативу о введении в России наказания для родителей детей-квадроберов, передает РИА Новости.

По его мнению, это может сказаться на состоянии всего общества.

«Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — сказал Пушков.

Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести ответственность для родителей детей, которые увлекаются квадробингом. Депутат считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

1 октября сообщалось, что в Омске попала на видео женщина, которая выгуливала ребенка на детской площадке на поводке.

Ранее священник увидел в квадроберах Божий промысел.