Политолог рассказала, как Макрон будет мстить за позор на выборах

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон будет давить на суд против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, против Ле Пен собраны серьезные доказательства. Преображенская полагает, что Макрон будет давить на судей не напрямую, но через других политиков и СМИ.

«Преследуют ведь не только «Национальное объединение». Можно вспомнить обыски в штабе «Непокоренной Франции» и их судебные дела», — поделилась она.

До этого РИА Новости сообщало, что в Париже открылись слушания по делу Марин Ле Пен и правой партии «Национальное объединение» о многолетней растрате средств Европарламента. Марин Ле Пен также подозревают в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Согласно оценкам, общий ущерб составил €6,8 млн.

Ожидается, что приговор будет вынесен в 2025 году. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы до одного миллиона евро, а также лишение гражданских прав на пять лет.

Ранее в Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали от Макрона уйти в отставку.