В МИД Польши призвали ФРГ не выплачивать пособие украинским призывникам

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Германии не выплачивать пособие украинским призывникам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сикорского, его инициативу поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я недавно в Киеве призвал, <...> чтобы в Западной Европе перестать выплачивать соцпособие, ибо мы в Польше этого не делаем. А в Западной Европе, в Германии ты получаешь 530 евро плюс квартплата, если ты являешься беженцем с Украины», — поделился польский министр.

Он подчеркнул, что у человека нет права на получение пособия за уклонение от призыва. Сикорский добавил, что уже обсуждал данный вопрос с властями Германии, напомнив, что у Берлина есть свои бюджетные проблемы.

Ранее Сикорский высказывался о факторах, определяющих успех Украины на поле боя. По его словам, западные страны стремятся к «стратегии победы» в украинском конфликте, которая заключается в предоставлении Киеву большего количества оружия и финансовой помощи.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.