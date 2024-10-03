Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Польши призвали ФРГ не выплачивать пособие украинским призывникам

Сикорский призвал ФРГ не выплачивать соцпособие украинским призывникам

close
Vladislav Culiomza/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Германии не выплачивать пособие украинским призывникам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сикорского, его инициативу поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я недавно в Киеве призвал, <...> чтобы в Западной Европе перестать выплачивать соцпособие, ибо мы в Польше этого не делаем. А в Западной Европе, в Германии ты получаешь 530 евро плюс квартплата, если ты являешься беженцем с Украины», — поделился польский министр.

Он подчеркнул, что у человека нет права на получение пособия за уклонение от призыва. Сикорский добавил, что уже обсуждал данный вопрос с властями Германии, напомнив, что у Берлина есть свои бюджетные проблемы.

Ранее Сикорский высказывался о факторах, определяющих успех Украины на поле боя. По его словам, западные страны стремятся к «стратегии победы» в украинском конфликте, которая заключается в предоставлении Киеву большего количества оружия и финансовой помощи.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами