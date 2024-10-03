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В США признали, что F-16 уступают российским истребителям

Генерал Дэвис: самолеты F-16 у ВСУ уступают российским истребителям

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Истребители F-16, которые страны Запада передали в распоряжение ВСУ, уступают российским военным самолетам. Об этом в беседе с Business Insider заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис.

«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — подчеркнул военный.

Как отметил Дэвис, страны Запада могут оснастить истребители F-16 «максимумом» с точки зрения боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, однако самолеты все равно будут уязвимы для ПВО российской армии.

2 октября несколько стран НАТО объявили о новых поставках оружия для Киева. В первом пакете военной помощи на $375 млн будет новинка — управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Предполагается, что они будут поставлены на вооружение истребителям F-16.

В данном пакете помощи также будут противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, а также управляемые ракеты HIMARS.

Во второй пакет военной помощи (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI), общей стоимостью $2,4 млрд, войдут разного типа беспилотники, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи. Однако в ближайшее время передать его Киеву не получится.

Ранее Литва передала Украине новую партию помощи.

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