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Литва призвала Запад победить Россию

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад победить Россию

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Global Look Press

Западу необходимо предпринять шаги, чтобы Россия проиграла на Украине. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его выступление представлено на YouTube-канале форума.

«Путин должен проиграть, и это также должно быть принято им и его союзниками», — отметил министр.

Ландсбергис назвал пятую статью договора об учреждении НАТО, в соответствии с которой нападение на одного члена альянса считается агрессией в отношении всех, «наиболее практичной гарантией безопасности, которую можно предложить Украине».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает опасными и безответственными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о разрешении Украине наносить удары по объектам на территории России западным оружием.

Боррель призывал страны Европейского союза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Он подчеркнул, что Украине следует наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам».

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.

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