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В Израиле призвали нанести удар по ядерным объектам Ирана

Экс-премьер Беннет: Израилю нужно ударить по ядерным объектам и руководству Ирана

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Ammar Awad/Reuters

Израилю на фоне эскалации на Ближнем Востоке необходимо нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает американская газета The Wall Street Journal.

«Сейчас самое время ударить по голове спрута, иначе они могут оправиться», — подчеркнул он, говоря о возможных ударах по ядерным объектам Ирана и руководству государства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По оценке Беннета, у Ирана на фоне операции Израиля в Ливане якобы «нет возможности защитить себя».

До этого постоянный председатель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Ближневосточный регион скатывается в пучину большой войны. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает немедленно прекратить боевые действия.

Ранее ООН обратилась к мировому сообществу из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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