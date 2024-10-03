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В США назвали темпы продвижения ВС РФ на Донбассе самыми быстрыми с 2022 года

WP: ВС России продвигаются на Донбассе самыми быстрыми с 2022 года темпами

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продвигается на Донбассе невиданными с 2022 года темпами. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает американская газета, за упомянутые два месяца российским вооруженным силам удалось взять под контроль 823 квадратных километра.

Издание признает, что ВСУ сложно что-либо противопоставить малым штурмовым группам ВС РФ, поскольку их сложно обнаружить. Это стало очевидным для украинской армии под Угледаром, отмечает The Washington Post.

3 октября минобороны РФ сообщило, что бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью ударных FPV-дронов нанесла удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

Ранее военный эксперт рассказал, что даст ВС РФ взятие Угледара.

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