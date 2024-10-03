Расследование Мали о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, результаты будут своевременно опубликованы, заявил глава МИД страны Абдулай Диоп. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, расследование началось несколько дней назад. Он подчеркнул, что это не займет много времени, ведь украинская сторона «открыто заявляют о причастности к террористическим сетям».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах, где идет борьба с законным правительством.

Среди прочего Лавров отметил, что работа Украины с террористическими организациями в Мали и других странах доказана на фактах.

До этого главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева. Как отмечал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, Совбез ООН после обращения африканских стран может признать Украину террористическим государством.

Ранее Россия направила Мали гуманитарную помощь.