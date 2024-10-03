Кабинет министров Японии выразил сожаление из-за слов Захаровой о демарше Токио

Японское правительство выразило сожаление по поводу слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об отклонении Москвой демарша Японии. Об этом, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси, сообщает ТАСС.

2 октября Захарова на брифинге заявила, что российская сторона отклонила демарш Токио, утверждающего, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Японии.

В связи с этим Хаяси отметил, что Россия не отнеслась серьезно к протесту Японии, и это вызывает «крайнее сожаление». Он подчеркнул, что японские власти еще раз сообщили Москве свою позицию и потребовали не допустить повторения таких инцидентов.

В Токио утверждают, что 23 сентября российский самолет трижды заходил в воздушное пространство Японии. В связи с этим в воздух поднимались японские истребители F-35, которые впервые использовали инфракрасные ловушки.

В правительстве Японии заявили, что инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности.

Ранее стало известно о планах Японии провести масштабные военные учения с США.