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Байден выступил против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Байден не поддержал идею ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль, передает ТАСС.

«Ответ — нет», — сказал Байден, отвечая на вопрос, поддержал бы он такой ответ Израиля.

Он отметил, что США будут обсуждать с Израилем их дальнейшие шаги.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон признает право страны на ответные действия против Ирана, но он должен быть пропорциональным.

Вечером 1 октября израильская армия сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана с применением более 100 ракет. На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа.

Ранее жительница Израиля рассказала о ракетной атаке Ирана.

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