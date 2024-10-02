Польша получила доклад по крушению Ту-154 Качиньского

Международные эксперты передали Польше доклад по крушению Ту-154 президента Леха Качиньского. Об этом сообщает журнал Newsweek Polska со ссылкой на министра юстиции страны Адама Боднара.

«К нам уже поступила комплексная оценка от международной группы экспертов по расследованию катастрофы под Смоленском», — заявил Боднар.

Он пояснил, что национальная прокуратура Польши получила 700-страничный доклад, который в данный момент проходит процесс перевода на польский язык.

До этого официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров. В результате крушения никто из них не выжил.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.