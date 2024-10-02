В США прокомментировали решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне считают контрпродуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря Организации объединенных наций ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Заявление Миллера цитирует ТАСС.

«Мы не находим этот шаг в каком бы то ни было аспекте продуктивным», — подчеркнул он.

2 октября Израиль закрыл въезд генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и объявил его персоной нон грата. Это первый подобный случай в истории ООН. При этом 1 октября международный чиновник осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Россия упрекнула Израиль в хамстве в отношении генсека ООН.