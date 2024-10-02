Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши

Рютте указал главе МИД Польши Сикорскому на необходимость поддержки ПВО Украины

close
Ints Kalnins/Reuters

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте указал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому на необходимость поддержки системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского внешнеполитического ведомства.

Рютте в телефонном разговоре с Сикорским поблагодарил Польшу за усилия по поддержке Украины и обратил внимание на «настоятельную необходимость» поддержки ПВО и логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

От имени премьер-министра Дональда Туска министр иностранных дел Польши пригласил нового генерального секретаря НАТО посетить Варшаву.

21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюзу не нужно создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы быстрого реагирования. Он отметил, что ранее Североатлантический альянс испытывал сложности с заполнением всех постов, поэтому новая военная структура может усугубить существующую проблему нехватки людских ресурсов в НАТО.

Ранее глава МИД Польши анонсировал создание «Европейского легиона».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами