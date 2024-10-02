Новый генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте указал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому на необходимость поддержки системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского внешнеполитического ведомства.

Рютте в телефонном разговоре с Сикорским поблагодарил Польшу за усилия по поддержке Украины и обратил внимание на «настоятельную необходимость» поддержки ПВО и логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

От имени премьер-министра Дональда Туска министр иностранных дел Польши пригласил нового генерального секретаря НАТО посетить Варшаву.

21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюзу не нужно создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы быстрого реагирования. Он отметил, что ранее Североатлантический альянс испытывал сложности с заполнением всех постов, поэтому новая военная структура может усугубить существующую проблему нехватки людских ресурсов в НАТО.

Ранее глава МИД Польши анонсировал создание «Европейского легиона».