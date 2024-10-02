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В США заявили, что помогут Израилю готовить ответ на удар Ирана

Кэмпбелл: США вместе с Израилем продумывают варианты ответа на атаку Ирана

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Baz Ratner/AP

США наряду с Израилем продумывают варианты ответа на недавнюю атаку Ирана по израильской территории. Об этом заявил заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги.

«Что касается недавней атаки Ирана на Израиль, я хотел бы отметить, что не только Израиль продумывает варианты ответа, но и мы тоже», — заявил Кэмпбелл.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Позже американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Иран от дальнейших действий, направленных против Израиля и США.

Ранее политолог допустил, что Израиль хочет избежать эскалации конфликта с Ираном.

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