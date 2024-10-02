Россия предупредила о планах Израиля по разжиганию конфликта между Ираном и США

Израиль строит планы по разжиганию конфликта между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заявил постпред России в ООН Василий Небензя, слова которого передает ТАСС.

«Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства — любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником — Ираном и США», — сказал российский дипломат.

До этого Небензя заявил, что Ближневосточный регион скатывается в пучину большой войны.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. «Хезболлу» поддержал Иран, запустив вечером того же дня в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Россия упрекнула Израиль в хамстве в отношении генсека ООН.