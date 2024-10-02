Россия упрекнула Израиль в хамстве в отношении генсека ООН

Объявление Израилем генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата является хамским решением. Такое заявление в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации сделал постпред России в ООН Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат назвал это решение пощечиной Совбезу, а также призвал всех членов СБ отреагировать на жест Израиля.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Он объяснил это тем, что генсек ООН «не осудил иранскую ракетную атаку, и потому не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля». Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил, что заявление Гутерриша оторвано от реальности. Представителей Израиля возмутила реакция Гутерриша «на отвратительное нападение Ирана на Израиль».

Днем ранее Гутерриш осудил расширение ближневосточного конфликта после удара Ирана по Израилю.

Ранее Небензя заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Ливан, регион скатывается в пучину большой войны.