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В МИД отреагировали на признание Швейцарией «Голодомора»

Захарова: признание Швейцарией «Голодомора» — очередной антироссийский шаг

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Global Look Press

Признание Швейцарией так называемого Голодомора (массовый голод на Украине в 30-х годах 20-го века) геноцидом — очередной антироссийский шаг Берна. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередной антироссийский шаг Берна свидетельствует о какой-то абсолютно дихотомической позиции. Швейцарские депутаты в угоду конъюнктуре стремятся поделить общую трагедию народов СССР по так называемому национальному признаку», — заявила Захарова.

Подобная политическая ангажированность Берна, как заявила Захарова, свидетельствует о том, что Швейцария потеряла роль беспристрастного посредника.

«Голодомором» называют массовый голод на территории Украинской ССР в первой половине 1933 года — однако в то время с проблемой голода столкнулась значительная часть территории Советского Союза, в том числе Южный Урал, Западная Сибирь, Казахстан и Поволжье.

До этого посольство РФ осудило признание Швейцарией голодомора геноцидом.

Ранее российское посольство раскритиковало США за сравнение «голодомора» с СВО.

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