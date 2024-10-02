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В США предостерегли Иран от дальнейших действий против Израиля

Томас-Гринфилд: США предостерегает Иран от дальнейших действий против Израиля

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Jamal Awad/Reuters

Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

«Мы решительно предостерегаем Иран или его прокси от принятия дальнейших действий против Соединенных Штатов или израильских коллег», – сказала она.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее в США заявили о срыве планов Израиля после ракетного удара Ирана.

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