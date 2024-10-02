Россия доставит гуманитарную помощь Ливану

Россия предоставит Ливану гуманитарную помощь 3 октября. Об этом заявил российский посол в Бейруте Александр Рудаков в рамках дискуссии клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Мы сейчас как раз работаем, завтра прилетает борт МЧС, который привезет сюда гуманитарную помощь», — подчеркнул он.

Российский дипломат добавил, что в условиях, когда «все не очень хорошо», сторонам приходится «в ручном режиме» договариваться и обсуждать вопросы, связанные с логистикой.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции отправится на Ближний Восток в ближайшее время.