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Захарова обвинила США в недостаточности усилий по Ближнему Востоку

Захарова: США осуществляют вялые усилия по умиротворению Ближнего Востока

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Соединенные Штаты осуществляют вялые усилия по умиротворению Ближнего Востока. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Роль Вашингтона в нынешнем кризисе на Ближнем Востоке мы оцениваем крайне негативно, как страну-разрушителя, как страну-терминатора. Имея все возможности остановить раскручивание спирали насилия, США вместо этого препятствуют занятию Советом Безопасности ООН четкой позиции в пользу незамедлительного прекращения огня», — заявила Захарова.

Вместо этого, по словам представителя МИД России, Вашингтон предпринимает слабые и незначительные попытки играть роль посредника.

До этого управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) попросило Совет безопасности международной организации и все страны, входящие в ООН, остановить конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН заявил, что серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Ливана.

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