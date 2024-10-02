Захарова возмутилась дискриминацией российского журналиста в ООН после вопроса Бербок

Постоянное представительство РФ при Организации объединенных наций направило в Секретариат ООН ноту из-за понижения главе нью-йоркского бюро ВГТРК Василию Богданову статус аккредитации при ООН после попытки задать вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок. Об этом сообщила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова во время очередного брифинга.

«Мы будем добиваться справедливости, восстановления нашего журналиста в правах и вынесения соответствующих, я думаю, все-таки каких-то предписаний в отношении действий Анналены Бербок и ее команды хамов», — заявила она.

Отмечается, что представители делегации ФРГ мешали работе схъемочной группы российского телеканала и оттолкнули российского корреспондента.

«В данном случае мы наблюдаем неприкрытый избирательный подход, который можно объяснить только одним — желанием ооновцев буквально, если не угодить, то прогнуться перед представителями ФРГ и желанием делегации Бербок ограничить свободу слова», — заявила Захарова.

До этого сообщалось, что журналисты пула главы МИД РФ Сергея Лаврова получили визы США с ограничениями передвижения.

Ранее в ООН заявили об угрозе СМИ со стороны ряда стран.